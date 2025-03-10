Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

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İstanbul Maltepe'de araçla gezerken silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren 18 yaşındaki Berke Yüce'nin ölümüne neden olan vahşetin detayları belli oldu. Berke Yüce'nin fırın önünde yan bakma yüzünden tartışma yaşadığı kişi tarafından vurulduğu öğrenildi. Olayda silah kullanan yine 18 yaşındaki Boran G. ile birlikte 3 şüpheli yakalandı.

10.03.2025 18:35  Güncelleme: 18:53
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer alan Ayla Caddesi üzerinde 20 Şubat günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Berke Yüce arkadaşlarıyla otomobil ile gezmeye çıktı.

18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular

TAKİP ETTİKLERİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR

İddiaya göre o sırada husumetli oldukları iki kişiyle karşılaştılar. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler Berke Yüce ve arkadaşına silah gösterdi. Yüce ve arkadaşları otomobil ile ayrıldıktan sonra saldırganlar tarafından takip edildi. Bir süre sonra saldırganlar takip ettikleri otomobile ateş açtı. Kurşunların sırtına isabet ettiği Berke Yüce, hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Berke Yüce Kartal Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular

VAHŞETİN SEBEBİ BELLİ OLDU

18 yaşındaki gencin ölümünün ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yüce'nin olay sırasında yanında olan arkadaşının ifadesine başvurdu. Tanık olarak ifadesi alınan B.K. Berke ve diğer arkadaşları ile birlikte araç ile gezdiklerini, kendisinin ekmek almak için bir fırına girdiğini, fırından çıktığı sırada, fırın önünde bulunan şüpheli şahıslarla yan bakma mevzusundan tartıştığını söyledi. Ayrıca olay yerinde bulunan B.U. isimli şahsın kendisine silah çıkartarak doldur boşalt yaptığını kendisinin arkadaşlarıyla birlikte arabayla fırının önünden ayrıldıklarını belirtti.

HASTANEYE KENDİ İMKANLARI İLE GİTMİŞ

İfadesinin devamında şüphelilerin araç ile kendilerini takip ettiklerini, daha sonra olay yeri adreste seyir haldeyken şüpheli şahısların kullanmış olduğu araç içerisinden kendilerine doğru ateş edildiğini ve Berke'nin bilinen yerinden yaralandığını kendi imkanları ile hastaneye gittiklerini beyan etti.

18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmaların devamında önce onları takip eden araç Sultanbeyli'de terk edilmiş olarka bulundu. Devam eden çalışmalarda, sokak çalışmalarından ve kamera görüntülerinden edinilen bilgiler doğrultusunda şüpheli şahısların kaçmasına yardım ve yataklıkta bulunan Y.K. (21) ve T.M.Ç.(21) simli şahıslar yakalandı. Şüphelilerden T.M.Ç. tutuklandı.

SİLAH KULLANAN YAKALANDI

Bahse konu olayda asıl şüpheli olan ve olayda silah kullanan Barış G. ise Pendik'te olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke\'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Otomobil, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Maltepe, 3-sayfa, Pendik, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Enis Çakar:
    neden hiç müdahale edilmiyor, hergün gencecik çocuklar ölüyor, ve onca anneler babaların hayatları hiç oluyor, nereye gidiyoruz böyle 1 0 Yanıtla
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