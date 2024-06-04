18 yıllık cinayetteki beraat istinaftan döndü - Son Dakika
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18 yıllık cinayetteki beraat istinaftan döndü

Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te öldürülen ve zanlıları 18 yıl sonra bulunan Ruhi Canpolat olayına ilişkin, davada beraat eden sanıklardan biri hakkında, istinafa yapılan şikayet üzerine tekrar tutuklama kararı verildi. İstinaf mahkemesi, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle beraat eden sanık Temur Ş. hakkında tutuklama kararı verdi.

04.06.2024 09:19
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18 yıllık cinayetteki beraat istinaftan döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te öldürülen ve zanlıları 18 yıl sonra bulunan Ruhi Canpolat olayına ilişkin, davada beraat eden sanıklardan biri hakkında, istinafa yapılan şikayet üzerine tekrar tutuklama kararı verildi.

Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş fakat şahsın uzun süre bulunamamıştı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda olaya ilişkin 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ruhi Canpolat olayına ilişkin dava görülmüş ve 7 Aralık 2022'de karar açıklanmıştı. Kararda, Ruhi Canpolat'ın eski eşi Azime Ş. ile Cevdet Ş. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken tutuklu sanıklardan Temur Ş. hakkında ise beraat kararı verdi. Avukatın itirazı üzerine karar istinafa taşındı. Yapılan incelemede istinaf mahkemesi 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması' nedeni ile beraat eden Temur Ş. hakkında tutuklama kararı verdi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 18 yıllık cinayetteki beraat istinaftan döndü - Son Dakika

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