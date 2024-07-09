Adana'da eğitim araştırma hastanesinde 1997 doğumlu Suriyeli trans M.E.'ye yapılan HIV testi pozitif çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan rapor, kısa sürede kentte büyük paniğe neden oldu.
Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken paylaşılan raporun altına birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle;
İşte sosyal medyada paylaşılan o rapor;
Son Dakika › 3.Sayfa › 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı - Son Dakika
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