1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana\'yı karıştırdı

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Adana'da eğitim araştırma hastanesinde 1997 doğumlu Suriyeli trans M.E.'ye yapılan HIV testi pozitif çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan rapor, kısa sürede kentte büyük paniğe neden oldu.

RAPOR, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken paylaşılan raporun altına birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

Şimdi Adana'dakiler düşünsün.

Bunlardan ne hayır gelir ki zaten.

Tüm Adana'ya hayırlı olsun.

Her yerden başımıza belalar...

Suriyeli transla ilişkiye girenher türlü belayı hak ediyor.

Şahsı Suriye makamlarına teslim edilmek suretiyle sınır dışı edin.

İşte sosyal medyada paylaşılan o rapor;