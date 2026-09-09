2 ay önce alkolden ehliyetine el koyan polise yeniden yakalandı - Son Dakika
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2 ay önce alkolden ehliyetine el koyan polise yeniden yakalandı

2 ay önce alkolden ehliyetine el koyan polise yeniden yakalandı
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Eskişehir’de alkollü sürücü, 2 ay önce ehliyetine el koyan aynı polis memuru tarafından yeniden yakalandı.

Eskişehir'de alkollü sürücü, 2 ay önce ehliyetine el koyan aynı polis memuru tarafından yeniden yakalandı. 1 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 350 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetinin geri alınma tarihi 2033 yılına uzatıldı.

Dün gece Tepebaşı ilçesi Fatih mahallesi Derman caddesi üzerinde uygulama yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yatıkları uygulama esnasında 26 TA 508 plakalı otomobili durdurdu. Durdurulan araç sürücüsü E.Y.'ye yapılan alkol kontrolünde 1 promil alkollü olduğu ve yaklaşık 2 ay önce aynı polis memuru tarafından alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulup, 50 bin TL para cezası kesildiği tespit edildi. Sürücüye 350 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetinin geri veriliş tarihi ise 2033'e kadar uzatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Polis, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 ay önce alkolden ehliyetine el koyan polise yeniden yakalandı - Son Dakika

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