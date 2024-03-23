2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza Saat 19.00 sıralarında Akhisar mahallesi 217. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyreden sürücü Faruk B.yönetimindeki 16 BGZ 405 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T.yönetimindeki 16 BCB 309 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BGZ 405 plakalı araçtaki yolcular Samet Ö.(17), Elif B.(18), Hanife B.(30), Kübra Nisa B.ve Kerem B.yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Yaralılarım sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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