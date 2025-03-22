2 yaşındaki evladını öldüresiye dövdü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; baba H.İ.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yaşındaki H.Ç. isimli çocuğunu darp etti. Darp sonucu kafa travması geçiren çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi bölümüne kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çocuğunu dövdüğü belirtilen baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

BABA TUTUKLANDI

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.