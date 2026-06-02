20 İlde Eş Zamanlı Kumar Operasyonu
20 İlde Eş Zamanlı Kumar Operasyonu

02.06.2026 14:23
Ankara'da 20 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyonda 59 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bu kişilerden 22'sinin tutuklandığı, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı ifade edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi kapsamında yasa dışı bahis sitesi sahipleri ile para transferine aracılık eden şüphelilere yönelik incelemelerin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şüphelilerin ifadeleri, ele geçirilen dijital materyaller ve hesap hareketleri üzerinde yapılan teknik incelemeler sonucunda Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talep edildiği kaydedildi.

MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, ülke geneline yayılan suç organizasyonunun yaklaşık 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Elde edilen mali veriler ve deliller doğrultusunda soruşturma kapsamında 20 ilde faaliyet gösteren 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik 2 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, operasyon sonucunda 59 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale de el konulduğu bildirildi.

Yurt dışı bağlantılı olduğu değerlendirilen ve firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli ve fiziki çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

