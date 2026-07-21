20 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Kuşadası\'nda Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 20 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ticareti Yapmak veya Sağlama suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S isimli şahıs yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN