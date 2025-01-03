20 Yıl Sonra Kayıp Kadın Cinayeti Çözüldü

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20 yıllık düğüm çözüldü, kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da 20 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un öldürüldüğü ortaya çıkarken, aralarında eski kocası Yusuf Bığrık'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Yusuf Bığrık'ın kardeşi Hüseyin Kılıç aracılığıyla arkadaşı Nihat Önel'e eski karısını öldürmeleri için 6 bin 500 lira verdiği öğrenildi. Dosya kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay 24 Haziran 2005 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf Bığrık ve eşi Nezaket Uyur bir gece alkol almaya başladı. Bu sırada Nezaket Uyur, eşine kendisini aldattığını söyledi. Bu olayın ardından Yusuf Bığrık eşinden boşanma kararı aldı ve çift bir süre sonra boşandı. Bir süre sonra Yusuf Bığrık eski eşinin, kendisini kardeşi Adem Bığrık ile de aldattığını öğrendi. Bunun üzerine ihaneti sindiremeyen Yusuf Bığrık, kardeşi Hüseyin Kılıç'a Nezaket'i öldürmeleri gerektiğini söyledi.

Yengisini öldürme planı yapan Hüseyin Kılıç, amcasını öldürdüğü için aranan arkadaşı Nihat Önel ile aradı. Yusuf Bığrık ise Nihat Önel'e cinayet için 6 bin 500 lira verdi. Kanlı planı gerçekleştirmek için harekete geçtiler. Nihat Önel ve Hüseyin Kılıç; Nezaket Uyur'u da alarak Şile'ye denize gitti. Denize girdikleri esnada genç kadını öldüremeyen iki suç ortağı bu kez plan değiştirdi. Dönüş yolunda ıssız bir bölgede Nezaket Uyur'u boynunu kırarak öldürdü. Cesedi de ormanlık alana attı.

5 kişi gözaltına alındı

İddiaların tekrar gündeme gelmesinin ardından Adem Bığrık, Yusuf Bığrık, Nurettin Bığrık, Hüseyin Kılıç, Mustafa Sarıkaya gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sorgulanan Nihat Önel, Yusuf Bığrık'ın kendisine cinayet için 6 bin 500 lira verdiğini, Uyur'u ise öldürdükten sonra ormanlık alanda toprak ve yapraklarla gizlemeye çalıştıklarını, çantasını ve kimliğini de yaktıklarını itiraf etti. Amcasını öldürdüğü için aranan ve o dönemde sahte kimlikle dolaşan Nihat Önel'in Nezaket Uyur'un telefonunu aldığı ve köylüsü Mustafa Sarıkaya'nın sahibi olduğu hattı takarak telefonu kullandığı ortaya çıktı.

"Cinayet için 6 bin 500 lira verdi"

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sorgulanan Hüseyin Kılıç ise abisi Yusuf Bığrık'ın azmettirici olduğunu, "Bu işi temizlememiz lazım" dediğini ve arkadaşı Nihat Önel'e cinayet için 6 bin 500 lira verdiğini sonrasında ise kendilerini almaya geldiğini iddia etti. Sorgu sırasında konuşan eski koca Yusuf Bığrık ise olayla bir ilgisi olmadığını, kardeşinin ve arkadaşının kendi iradeleriyle Nezaket Uyur'u öldürdüklerini ardından kendisini aradıklarını iddia etti. Sorgulamaların ardından şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan öldürülen Nezaket Uyur'a ait kemiklerin Şile'de ormanlık alanda arandığı ve bulunan kemiklerin kızlarından alınacak DNA örnekleriyle eşleştirilmek üzere laboratuvara götürüleceği öğrenildi. Öte yandan amcasını öldürdüğü iddiasıyla aranan Nihat Önel'in Uyur cinayetinin ortaya çıkmasından önce yakalanarak cezaevine gönderildiği bu soruşturmada yer alacağı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.