20 Yıl Sonra Kız Kardeşlerin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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20 Yıl Sonra Kız Kardeşlerin Cesedi Bulundu

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Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin cesedi gömülü olduğu yerden çıkarıldı.

08.11.2024 18:30
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Kahramanmaraş'ta 20 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin cesedi bulundu

Kahramanmaraş polisi 20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşinin öldürüp gömüldüğünü belirledi. Polis cesetleri gömüldüğü yerden çıkartıp 2 şüpheliyi gözaltına aldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş polisi 20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşinin öldürüp gömüldüğünü belirledi. Polis cesetleri gömüldüğü yerden çıkartıp 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Dulkadiroğlu ilesine bağlı Sarıkaya mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler F.A. ve G.A.'nın öldürülmüş olabileceği üzerine dosyayı yeniden açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kız kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sarıkaya mevkiinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Bu tespitin ardından evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cesedi bulundu. İki şüpheli de gözaltına alındı. Kız kardeşlerin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilerin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İHA

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