2006 Cinayet Zanlısı Sivas'ta Yakalandı

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2006 yılında Konya'da işlediği cinayetin ardından sırra kadem basan hükümlü Sivas'ta yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kent genelinde uygulamalarını sıklaştıran Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara geçit vermiyor. Bu çerçevede 2006 yılında Konya'da cinayet işleyen ve hakkında müebbet hapis cezası verilen 58 yaşındaki A.P. Sivas'ta yakalandı. Tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile aranan A.P., Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS