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2025 eğitim öğretim yılı hazırlık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden 81 il valisinin katıldığı toplantıya Düzce'den Vali Selçuk Aslan, Vali Yardımcıları Ömer Yılmaz, Mustafa Pala, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın katıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlık değerlendirme toplantısı ile ilgili Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni dönemde eğitim alanında yapacağımız farklı çalışmalara ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde alacağımız önlemlere dair istişarelerde bulunduk. Bakanlık olarak eğitimde sürdürülebilir başarıyı yakalamak ve toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda yeni müfredattan güvenlik önlemlerine, sağlıklı beslenmeden yeni eğitim içeriklerine, okul temizliğinden kurumlarımızın fiziksel yapısının güçlendirilmesine dek birçok farklı başlıktaki çalışmayı çocuklarımıza daha iyi eğitim imkanları sunmak için hayata geçiriyoruz. Almış olduğumuz kararların evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE