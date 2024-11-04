22 Milyon Lira Kayboldu: Kuyumcu Borç Yüzünden Kaçmadım Dedi

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22 milyonla ortadan kaybolan kuyumcu: "Kaçmadım, borçlandım"

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde müşterileri ve diğer kuyumculardan topladığı 22 milyon lirayla ortadan kaybolan ve yakalanan kuyumcu, emniyetteki ilk ifadesinde kaçmadığını, borçlarını kapatmak için İstanbul'a gittiğini öne sürdü.

Karşıyaka Çarşısı'nda bulunan Ses İşhanı'na gelen ve yüksek kar vaadiyle altınlarını kuyumcuya emanet eden vatandaşlar, kuyumcunun ansızın ortadan kaybolmasıyla dolandırıldıklarını anladılar. Bunun üzerine durumu savcılığa bildiren mağdur vatandaşlar, kuyumcu İ.K. ve ağabeyi Y.K.'den şikayetçi oldular. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince, 23 vatandaşı 'yüksek kar vaadiyle' yaklaşık 22 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kuyumcu iki kardeş İ.K., ve Y.K.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Y.K., Buca ilçesinde, kuyumcu İ.K., ise İstanbul'da yakalandı.

"Kaçmadım, borçlandım"

Gözaltına alınan kuyumcu İ.K.'nin, emniyetteki ifadesinde, "Kaçmadım. İşlerim ters gittiği için borçlandım. Bu borçlarımı ödemek için görüşme yapmak amacıyla İstanbul'a gitmiştim. Kimseyi dolandırmadım. Borçlarımı ödeyeceğim" dediği öğrenildi. İ.K. ve ağabeyi Y.K., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.