22 Yıl Hapse Mahkum Hırsız Yakalandı

Bolu'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan ve tutuklunun kaçması suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, İ.T. isimli şüpheli "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 22 yıl 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği kararın ardından İ.T., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik takip ve arama çalışmaları sonrası yakayı ele verdi. Ekipler tarafından yakalanan İ.T., yakalanarak cezaevine gönderildi. - BOLU