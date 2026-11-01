23 yıl 7 ay 14 gün cezası olan hükümlü, Şanlıurfa-Mardin operasyonunda tutuklandı

23 yıl 7 ay 14 gün cezası olan hükümlü, Şanlıurfa-Mardin operasyonunda tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa ve Mardin polisinin ortak operasyonunda, 10 ilde 17 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Nusaybin'de mahkemeye çıkarılan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa ve Mardin polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, hakkında 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 10 farklı ilde ağır ceza mahkemelerince 17 ayrı dosyadan aranan ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 23 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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