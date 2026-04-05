24 Yaşındaki Kadın Barajda Ölü Bulundu
24 Yaşındaki Kadın Barajda Ölü Bulundu

05.04.2026 22:07
Adana Tufanbeyli'de 9 gün önce kaybolan Bahar Aksüt, bıçaklanmış halde barajda bulundu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 9 gün önce kaybolan 24 yaşındaki kadın, Kürebeli Barajı'nda ölü olarak bulundu. Genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, baraja fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği belirsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyonda çalışan 24 yaşındaki Bahar Aksüt'e ait olduğunu tespit etti.

Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

