24 Yıl Cezalı Şüpheli Tamirciden Yakalandı - Son Dakika
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24 Yıl Cezalı Şüpheli Tamirciden Yakalandı

24 Yıl Cezalı Şüpheli Tamirciden Yakalandı

Bursa'da 24 yıl hapis cezası olan Şerafettin D., tamirci kılığına giren polis tarafından yakalandı.

21.09.2024 10:13
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Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli aracının turbosunu yaptırdığı sırada tamirci kılığına giren polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık' suçlarından hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun Şerafettin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Hakkında yakalama kararını bildiği için uzun süredir kaçan Şerafettin D., İnegöl'de yaşayan ailesinin yanına gitti. Ekipler, yapılan kamera çalışmalarında Şerafettin D.'nin ailesinin yanına giderek 16 KAC plakalı aracını alarak Bursa şehir merkezine gittiğini tespit etti.

Aracın turbosunu yaptırmak için gelmiş

Şerafettin D.'nin aracının bozuk turbosunu merkez Osmangazi ilçesi Beşyol'da bulunan bir tamirci dükkanına gelerek yaptıracağını öğrendi. Şahıs aracını bırakmaya geleceği sırada, ekipler tamirci dükkanının önünde kılıktan kılığa girerek Şerafettin D.'yi bekledi. Polislerden biri tamirci kılığına giderek Şerafettin D.'yi kıskıvrak yakaladı. Diğer polislerin gelmesiyle kelepçelenen Şerafettin D., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şerafettin D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 24 Yıl Cezalı Şüpheli Tamirciden Yakalandı - Son Dakika

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