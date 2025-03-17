24 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı

Hırsızlık ve sahtecilik suçlarından 24 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, Salihli'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve kimlikte sahtecilik suçu gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 24 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası olan firari şüpheli A.A.'yı, yapılan çalışma sonucu Sart Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheli A.A., Emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA