24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Sahte Kimlikle Yakalandı

3.Sayfa

3 ayrı suçtan kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis kararı bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı. Kendini emekli Albay olarak tanıtan şahıs, görevli personele rüşvet teklifinde bulundu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 3 ayrı suçtan 24 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 51 yaşındaki O.V. Köyceğiz İlçesi Gülpınar Mahallesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Şahsın başkasına ait kimlik kartını kullandığı, kendisini emekli albay olarak tanıttığı ve gerçek kimliğinin tespit edilmesi üzerine görevli personele rüşvet teklif ettiği tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. - MUĞLA