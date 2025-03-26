24 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kocaeli'nde Yakalandı - Son Dakika
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24 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kocaeli'nde Yakalandı

24 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kocaeli\'nde Yakalandı

Erzurum'da aranan 11 suç kaydı bulunan şahıs, Jandarma'nın takibiyle Kocaeli'nde yakalandı.

26.03.2025 13:47
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Erzurum'da Jandarma tarafından hakkında 11 ayrı suç kaydı ve 24 yıl hapis kararı bulunan şahıs yapılan teknik takip sonucu Kocaeli'nde yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde, hakkında Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Başkasına Ait Kredi Kartını İzinsiz Kullanma suçlarından 11 ayrı kaydı bulunan ve 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 yıldır aranan şahsın Kocaeli ilinde olabileceği yönünde bilgi alındı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin 5 gün süren fiziki takibi sonucunda şahıs, Kocaeli ili Darıca ilçesinde yakalanmıştır.

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kuruma teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 24 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Kocaeli'nde Yakalandı - Son Dakika

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