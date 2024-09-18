24 Yıldır Aranan Uyuşturucu Kaçakçısı Yakalandı

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Kocaeli'de uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası bulunan ve 24 yıldır kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile 5 bin TL adli para cezası bulunan ve 24 yıldır kırmızı bültenle aranan C.Ö. (55) düzenlenen operasyonla bugün yakalandı. Gözaltına alınan C.Ö., ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ