26 göçmeni minibüse tıka basa dolduran 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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26 göçmeni minibüse tıka basa dolduran 2 organizatör tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından minibüste taşınan 26 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu sonucunda tespit edilen minibüste illegal yollarla ülkemize girdikleri belirlenen 26 Suriye uyruklu göçmen şahıs yakalandı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

08.04.2024 18:40  Güncelleme: 18:41
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26 göçmeni minibüse tıka basa dolduran 2 organizatör tutuklandı

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından minibüste taşınan 26 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 5 Nisan tarihinde saat 04.30 sıralarında tespit edilen ve minibüs Serinyol Mahallesi mevkiinde durduruldu. Durdurulan araçta içinde ülkemize illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 26 Suriye uyruklu göçmen şahıs, tıka basa bindirilmiş şekilde yakalandı. Olayın şüphelileri M.S. ve S.N. yakalanmış çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 26 göçmeni minibüse tıka basa dolduran 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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