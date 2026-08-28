2B Arazilerinde Usulsüzlük Soruşturması
Antalya'da 2B arazileriyle ilgili yürütülen soruşturmada 15 kişi için tutuklama talep edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2B arazilerinin usulsüz şekilde şahısların üzerine geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında tutuklama talep edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2B arazilerinin usulsüz şekilde şahısların üzerine geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama, 4'ü hakkında ise adli kontrol talep edildi. Şüphelilerden 8'i ise etkin pişmanlık hükümleri ve diğer nedenlerle serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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