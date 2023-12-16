 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
3 günde 2 bin 842 firari yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

3 günde 2 bin 842 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Çember-9 Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör ve kaçakçılık gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

3 günde 2 bin 842 firari yakalandı
16.12.2023 - 08:28,
Abone Ol

3 günde "Çember-9 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari Yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara Yönelik" gerçekleştirilen "Çember-9 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara Yönelik" gerçekleştirilen "Çember-9 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandı belirterek şu bilgileri verdi:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 2.820 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: Hırsızlıktan 199 şahıs, Dolandırıcılıktan 132 şahıs, Yağmadan 65 şahıs, Adam Öldürmeden 38 şahıs, Cinsel Suçlardan 35 şahıs Narkotik suçlarından 480 şahıs, Terörden 43 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs

başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2.842 şahıs "Çember-9" Operasyonlarında yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen "Çember-9" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 842 kişi; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Jandarma, Çember, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 günde 2 bin 842 firari yakalandı - Son Dakika


08:23
Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59
Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı
00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44
Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı

Son Dakika
07:59 Oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'la boşandı
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri büyüdü
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus, Arabistan'ı kasıp kavuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 08:30:11. #1.12#
SON DAKİKA: 3 günde 2 bin 842 firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement