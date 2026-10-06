3 ilde 64 kilogram altın dolandırıcılığında 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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3 ilde 64 kilogram altın dolandırıcılığında 33 kişi gözaltına alındı

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3 ilde 64 kilogram altın dolandırıcılığında 33 kişi gözaltına alındı
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İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Kuyumcukent'teki 16 firma sahibini 64 kilogram altın karşılığı zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerin, altınları atölyelerde eriterek saf hale getirdiği ortaya çıktı.

İstanbul'da Kuyumcukent'te faaliyet gösteren firma sahibi 16 mağdurun, 2 şüpheli tarafından toplam 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratıldıklarının belirlenmesi üzerine İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, Anadolu'da satmak bahanesiyle topladıkları altınları kendi sorumluluğundaki atölyelerde eriterek saf altın haline getirdikleri belirlendi.

Kuyumcukent'te, 16 ayrı firma yetkilisinin yaptığı şikayet üzerine, O.K. ve H.K. öncülüğünde bir grubun, üçüncü kişiler üzerine kurdukları işyerlerini aracı olarak kullanıp, işçilikli bilezik, kolye, alyans gibi takı malzemelerini, Anadolu'da satmak bahanesiyle topladıkları ortaya çıktı. Konuya ilişkin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, şahısların, müşterilerden aldıkları ürünleri kendi sorumluluğundaki atölyelerde eriterek saf altın haline getirdikleri belirlendi. Şahısların, müşterilere aldıkları ürünlerin karşılığında sözde satış yaptıklarını söyleyip, kısmi ödeme yaptıkları, yeni ürünler satın alarak, bakiyelerini yükselttikleri de ortaya çıktı.

64 kilogram has altın karşılığı mağduriyete neden oldukları ortaya çıktı

Yürütülen soruşturma kapsamında, şahısların mal aldığı kişilere iflas ettiklerini söyleyerek dolandırdıkları da belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin, toplamda 64 kilogram has altın karşılığı müşterilerin mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri de tespit edildi. Başsavcılık tarafından yapılan araştırmalarda, konuyla bağlantılı, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde 45 ev ve 3 iş yerinde 35 şüpheli tespit edildi.

18 adet taşıt ile 13 adet taşınmaz malvarlığına el konuldu

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne talimat verildi. Sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olma' ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından elde ettikleri gelirleri 'aklama' suçundan gözaltı talimatı verilen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, başsavcılık tarafından şüphelilerin banka, elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına, 18 adet taşıt ile 13 adet taşınmaz malvarlığına el konuldu. Olaya karıştıkları ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: 3 ilde 64 kilogram altın dolandırıcılığında 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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