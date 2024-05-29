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3 ilde eş zamanlı operasyonla 5 milyon 896 bin 663 dolu ve boş makaron ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli ile birlikte 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 5 milyon 896 bin 663 dolu ve boş makaron, 90 bin sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve önlenmesine yönelik yaklaşık 5 aydır sürdürülen dosya neticesinde Kocaeli ile birlikte 3 ilde dün 8 ikamet, 2 depo ve 2 işyerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 5 milyon 753 bin sahte bandrollü boş makaron, 143 bin 663 içi dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin sigara sarma kağıdı, 3 sigara sarma makinası, 372 kilo kıyılmış tütün, 500 adet 1 kiloluk boş tütün paketi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.