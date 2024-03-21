3 ildeki "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı
ANKARA - Ankara, Afyonkarahisar ve İzmir'de bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-14" operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu detayları paylaştı:
"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında şüphelilerin İzmir'de gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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