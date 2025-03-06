3 Kadının Katil Zanlısına Ağır Ceza

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3 kadını öldürmeye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

ADANA - Adana'da oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelini ile birlikte gelinin annesi ve ablasını mezarlıkta silahla öldüren sanık 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

Adana'da bir kız çocuk annesi 21 yaşındaki Güldane Gerçek, dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ı iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti. 24 Ağustos 2024'te Erkuvan, kendisiyle eşini barıştırması için kayınvalidesi Şenay Gerçek'in Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Kayınvalidesinin barıştırma teklifini reddetmesi üzerine Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Olay sonrası Erkuvan ailesi, oğullarının ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i sorumlu tuttu.

Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim 2024 günü saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete gitti. İddiaya göre, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ve 2 kızını takip eden Şemsettin Erkuvan, mezarlıkta musalla taşına yakın bir noktadaki banklarda oturan anne ve 2 kızına tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan'ın Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarla Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle bölgede yaptığı araştırmada, Erkuvan'ı cinayette kullandığı tabancayla yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakaladı.

Tutuklanan 3 kadının katil zanlısı Şemsettin Erkuvan hakkında 'Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Şemsettin Erkuvan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı. Müşteki E.G.,G.G. ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Muzaffer Erkuvan'ın ölümü nedeniyle kurulan taziye çadırına birilerinin gelerek oğlunun borcu olduğunu söyleyip, vermediği takdirde öldüreceklerini söyleyen Şemsettin Erkuvan'ın olaya şahit olan damadı Hasan Kanduman tanık olarak dinlendi.

Kanduman ifadesinde, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda kayınbabasının yanına gelerek oğlunun borcunu tahsil etmek istediklerini, Muzaffer'i öldürdükleri gibi kayınbabasını da öldürmekle tehdit ettiklerini söyleyerek, "Şemsettin benim kayınbabam olur. Muzaffer vefat ettiğinde yaklaşık 10 gün boyunca taziye çadırı kuruldu. Ben de taziye boyunca hep kayınbabamın yanında bulundum. Bu süreçte tanımadığım 3 kişi farklı farklı zamanlarda yanımıza gelerek, Muzaffer'den alacakları olduğunu ve kayınbabamın kendisinden temin edeceklerini söylediler. Borcun ne olduğunu ise söylemediler. Ayrıca bu kişiler Muzaffer'i öldürdüklerini, kayınbabamı da aynı şekilde öldüreceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Ben o an kendilerine tepki gösterdim. Zaten kayınbabam da sonrasında gidip şikayetçi oldu" dedi.

Davada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine karar için son savunması sorulan sanık Erkuvan da, olayı kasıtlı olarak yapmadığını söyledi. Sanık, "Onları görünce ölen oğlum Muzaffer aklıma geldi ve tahrik oldum. Her şey bir anda gelişti. Vicdanınıza ve adaletinize sığınırım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şemsettin Erkuvan'ı, "3 kadına karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet, kararda haksız tahrik indirimi uygulamayıp sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.