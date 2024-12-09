3. kattan düşen genç ağır yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda apartmanın 3. Katından düşen genç ağır yaralandı.
Olay saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi Doğancı caddesindeki apartmanda meydana geldi. 4 katlı Apartmanın 3. katında meydana geldi. 2. Kat dairesinin anahtarı içerde unutuldu. Ahmet B.oğlu 17 yaşındaki Özcan'ı beline ip bağlayıp 3. Katın balkonundan alt kata sarkıtmaya başladı. Belindeki ip çözülen Özcan B. yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Baş üstü düşen genç ağır yaralandı.
Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
"Özcan iyi misin ?"
Acil servise gelen baba Ahmet B., sedyede yatan oğluna, "Özcan oğlum iyi misin?" seslendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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