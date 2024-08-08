3 kişinin motosikletle yolculuk yaptığı anlar kamerada
KARABÜK - Karabük'te 2'si çocuk 3 kişinin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay Karabük- Safranbolu istikametinde meydana geldi.
78 ABR 703 plakalı motosikletin sürücüsü iki çocukla birlikte yolculuk yaptı.
Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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