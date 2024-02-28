3 kişiyi öldüren şahıs mağarada yakalandı - Son Dakika
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3 kişiyi öldüren şahıs mağarada yakalandı

Adıyaman'da eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı mağarada yakalandı. Şahıs, köy yakınlarında bulunan bir mağarada saklanırken yakalandı. Jandarma ekipleri aynı zamanda 1 adet tabanca ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi. Yakalanan şahıs gözaltına alınırken şahsa yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 7 kişi de gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

28.02.2024 17:20  Güncelleme: 17:22
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3 kişiyi öldüren şahıs mağarada böyle yakalandı

Eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şahıs mağarada yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı mağarada yakalandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde Kasım Avcı isimli şahıs, tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının oğlu olan 9 yaşlarındaki Mustafa Avcı'yı silahla vurarak öldürmüştü. 3 kişiyi vuran ve daha sonra olay yerinden kaçan Kasım Avcı'nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çalışma başlatılmıştı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.

3 kişiyi öldüren şahıs saklandığı mağarada yakalandı

Şahıs, köy yakınlarında bulunan bir mağarada saklanırken yakalandı. Jandarma ekipleri aynı zamanda 1 adet tabanca ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirdi. Yakalanan şahıs gözaltına alınırken şahsa yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 7 kişi de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(CK-SVY-BA-Y)

3 kişiyi öldüren şahıs mağarada yakalandı
Kaynak: İHA

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