3 milyon avro borç nedeniyle Caspian Airlines uçağı İstanbul\'da seferden men edildi

İranlı havayolu şirketi Caspian Airlines'e ait uçak, borçları sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda haczedildi.

Bir gözetim firmasına 3 milyon avro borcu bulunan İran merkezli Caspian Airlines'a yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Havalimanı'nda sefer hazırlığı yapan Caspian Airlines'a ait yolcu uçağına, şirketin ödenmeyen borçları nedeniyle icra memurları tarafından polis ekipleri eşliğinde el konuldu. İranlı havayolu şirketinin borcunu tahsil edemeyen gözetim firmasının avukatları, icra memurlarıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na gelerek, Caspian Airlines'a ait hiçbir uçağın kalkışına izin verilmemesini istedi. O esnada Caspian Airlines'a ait EP-KPB kuyruk tescilli yolcu uçağının İran seferi için piste çıkmaya hazırlandığını tespit eden ekipler, derhal uçağın kalkışının engellenmesini talep etti. Bu talebin ardından uçak, görevliler tarafından pist başından döndürülürken, yolcular ise tahliye edilerek terminal binasına götürüldü. Söz konusu uçak haczedilerek, seferden men edildi.