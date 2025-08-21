3 Suçlu Rusya'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

3 Suçlu Rusya'da Yakalandı

21.08.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 3 suçluyu Rusya'dan Türkiye'ye getirdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, içlerinde Demirözler organize suç örgütü elebaşının da bulunduğu, kırmızı bültenle aranan 3 suçluyu yakaladıklarını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçluları tek tek yurt dışından getirmeye devam edeceğiz, kaçamayacaksınız" dedi.

Bakan Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Suçluları tek tek yurt dışından getirmeye devam edeceğiz, kaçamayacaksınız. Demirözler organize suç örgütü elebaşının da içinde bulunduğu kırmızı bültenle aradığımız 3 suçluyu Rusya'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S. ve S.G. isimli şahıslar ortak çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Demirözler organize suç örgütü elebaşı olan U.D. isimli şahıs, 'kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y.'nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olan M.S. isimli şahıs, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs Rusya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, Özel Harekat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Havacılık ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Rusya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 Suçlu Rusya'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt
12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk 12 yıl sonra Fenerbahçe stadında bir ilk
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 18:23:22. #7.12#
SON DAKİKA: 3 Suçlu Rusya'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.