3 Yaşındaki Alparslan\'ın Acı Kaybı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 22 gün önce evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Alparslan Turan, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 10 Ekim Perşembe günü Yeni Mahalle 135 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Alparslan Turan geçtiğimiz ikinci kattaki evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Sokakta bulunan esnafın gözleri önünde oturanlara da çarparak beton zemine düşüp ağır yaralanan Turan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 22 gündür hastanede tedavi gören 3 yaşındaki Alparslan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Alparslan'ın acı haberi ilçeyi yasa boğarken olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN