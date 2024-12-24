3 Yaşındaki Çocuk Çakmakla Oynarken Evi Yaktı - Son Dakika
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3 Yaşındaki Çocuk Çakmakla Oynarken Evi Yaktı

3 Yaşındaki Çocuk Çakmakla Oynarken Evi Yaktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynarken çıkardığı yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

24.12.2024 21:43  Güncelleme: 21:45
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Seydikemer'de 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynarken çıkardığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Karaköy Mahallesi'nde Hayriye A'ya (51) ait tek katlı evde, iddiaya göre 3 yaşındaki torunu çakmakla oynarken örtüyü tutuşturdu.

Alevlerin yayılması üzerine Hayriye A. torununu alarak evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Büyük çapta hasar oluşan ev kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 3 Yaşındaki Çocuk Çakmakla Oynarken Evi Yaktı - Son Dakika

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