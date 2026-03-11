3 Yaşındaki Çocuk Yüksekten Düşerek Yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşme sonucu yaralanan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde yüksekten düşme tanısıyla tedavi altına alınan 3 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Bilinci açık olan çocuğun nakli için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter görevlendirildi. İlçeye giden helikoptere alınan minik hasta, kısa sürede Van'a ulaştırıldı. - VAN
