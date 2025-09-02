3 yıllık sır perdesi sonunda kalktı! Yakayı eleverdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

3 yıllık sır perdesi sonunda kalktı! Yakayı eleverdi

3 yıllık sır perdesi sonunda kalktı! Yakayı eleverdi
02.09.2025 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 2022 yılında bir kuyumcudan çalınan 15 gramlık iki altın kolyenin hırsızı, 3 yıl sonra yakalandı.

Kayseri'de 3 yıl önce gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. 2022 yılında bir kuyumcudan 15 gram ağırlığında iki altın kolyeyi çalan hırsız, 3 yıl sonra yakalandı.

3 yıl önce Kayseri'de gerçekleşen bir hırsızlık olayı ekiplerin çalışması sonucunda aydınlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyaların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

3 YIL SONRA YAKAYI ELEVERDİ

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2022 yılında Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kuyumcudan toplam 15 gram ağırlığındaki iki adet kolyeyi çalarak, 'açıktan hırsızlık' olayını gerçekleştiren A.E. yakalandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 yıllık sır perdesi sonunda kalktı! Yakayı eleverdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Patron, ölen işçisinin cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı Patron, ölen işçisinin cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı
Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı Balkonda dehşete düşüren manzara: Görenler telefona sarıldı
25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi 25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi
Özgür Özel’den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak Görevinden Ayrıldı Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak Görevinden Ayrıldı
6’lık depremin vurduğu Afganistan’dan gelen ilk görüntüler korkunç 6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç

00:39
Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferini açıkladı Bonservisi tarihe geçti
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferini açıkladı! Bonservisi tarihe geçti
23:38
Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinde anlaştı
Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinde anlaştı
23:21
Menteşe Belediye Başkanı Aras’ın ailesinin evine molotoflu saldırı
Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
21:34
Alevlerin sardığı Kastamonu’dan gelen görüntüler iç açıcı değil
Alevlerin sardığı Kastamonu'dan gelen görüntüler iç açıcı değil
20:30
16 yaşındaki genç kız otomobilde tabancayla vurulmuş halde bulundu
16 yaşındaki genç kız otomobilde tabancayla vurulmuş halde bulundu
20:00
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2025 01:00:38. #7.13#
SON DAKİKA: 3 yıllık sır perdesi sonunda kalktı! Yakayı eleverdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.