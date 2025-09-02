3 yıllık sır perdesi sonunda kalktı! Yakayı eleverdi

Kayseri'de 3 yıl önce gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. 2022 yılında bir kuyumcudan 15 gram ağırlığında iki altın kolyeyi çalan hırsız, 3 yıl sonra yakalandı.

3 yıl önce Kayseri'de gerçekleşen bir hırsızlık olayı ekiplerin çalışması sonucunda aydınlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyaların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

3 YIL SONRA YAKAYI ELEVERDİ

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2022 yılında Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kuyumcudan toplam 15 gram ağırlığındaki iki adet kolyeyi çalarak, 'açıktan hırsızlık' olayını gerçekleştiren A.E. yakalandı.