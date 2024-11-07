30 Yıl Ceza Alan Şahıs Van'da Yakalandı - Son Dakika
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30 Yıl Ceza Alan Şahıs Van'da Yakalandı

30 Yıl Ceza Alan Şahıs Van\'da Yakalandı

JASAT, 30 yıl hapis cezası ile aranan K.A.'yı Van'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

07.11.2024 16:41
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Van'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, nitelikli suçlardan uzun süredir aranan suçluların yakalanmalarına yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalar kapsamında; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.A. (35) isimli şahsın yakalanmasına yönelik JASAT Timleri tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde, 3 Kasım 2024 tarihinde şüphelinin saklanmakta olduğu Edremit ilçesinde bulunan konuta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 30 Yıl Ceza Alan Şahıs Van'da Yakalandı - Son Dakika

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