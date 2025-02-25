33 Yıl Hapsi Olan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

33 Yıl Hapsi Olan Hırsız Yakalandı

Adana'da 33 yıl hapis cezası bulunan İsa Kaya, çatılardan kaçmaya çalışırken yakalandı.

25.02.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

33 yıl hapis cezası olan hırsız kaçarken yakalandı

ADANA - Adana'da hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evin çatısından başka bir ikametin çatısına atlayarak kaçarken yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 33 yıl 1 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü İsa Kaya'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışma neticesinde İsa Kaya'nın, Bey Mahallesi Barbaros Caddesinde bir müstakil evde saklandığını belirledi.

Polis söz konusu eve baskın yaptı. Baskın sırasında İsa Kaya, bulunduğu evin çatısından başka evin çatısına atlayarak kaçmak istedi. Ancak polis şüpheliyi kovalamaca sonucu kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsa Kaya, cezaevine teslim edildi.

Öten yandan şüphelinin hırsızlık, yağma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan 22 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, İsa Kaya, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 33 Yıl Hapsi Olan Hırsız Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:21 Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic’in derbi performansı ortaya çıktı Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
23:16 Trabzonspor, maçlarını Vincic’in yönetmesi için TFF’den talepte bulundu Trabzonspor, maçlarını Vincic'in yönetmesi için TFF'den talepte bulundu
23:00 Vatikan: Papa’nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor Vatikan: Papa'nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 17:55:55. #1.13#
SON DAKİKA: 33 Yıl Hapsi Olan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.