39 İlde DEAŞ Operasyonu: 361 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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39 İlde DEAŞ Operasyonu: 361 Şüpheli Yakalandı

06.06.2026 11:22
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DEAŞ'a yönelik 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı, çalışmalar sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 39 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler, son 20 günde düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 39 İlde DEAŞ Operasyonu: 361 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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