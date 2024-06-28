4 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı
Ankara'da gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-47' operasyonları kapsamında, DEAŞ Terör Örgütüne üye oldukları şüphesiyle 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi ve güvenlik güçleri tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
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28.06.2024 08:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: 4 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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