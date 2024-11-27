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İstanbul Küçükçekmece'de bir pazarda, müşteri ile pazarcılar arasında çıkan kavgada, 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti.

FIRÇA SAPI VE TERAZİ KEFESİYLE SALDIRDILAR

Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece İkitelli Pazar pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazarcılar ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 4 pazarcı, müşteriye fırça sapı ve terazi kefesiyle vurmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Diğer pazarcılar araya girerek kavgayı ayırmaya başladı. Yaşanan anlar ise başka bir pazarcının cep telefonu tarafından kaydedildi.