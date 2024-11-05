41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti

41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti

Mississippi'de 41 yaşındaki Darrell Sheriff adlı adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak yaşamını yitirdi. Sheriff, kamyonun hidrolik hattını kontrol ederken, aracın arka kapağı açıldı ve üzerine sıcak asfalt döküldü. Olay yerine ulaşan polisler tarafından sıcak asfaltın altında bulunan Sheriff'in hayatta kalması mümkün olmadı. Polis, olayın kaza sonucu meydana geldiğini ve kamyonun arızalandığını belirtti.

05.11.2024 13:45
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Mississippi'de 41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti.

Darrell Sheriff adlı adam, Pazartesi günü Jackson'daki AJ Materials'dan teslim almak üzere olduğu kamyonun hidrolik hattını alttan kontrol ederken, aracın arka kapağı açıldı ve üzerine sıcak asfalt döküldü.

Jackson Polis Departmanı olay yerine saat 10:30 civarında ulaştı. Polis Şefi Joseph Wade basın toplantısında, Sheriff'i "sıcak asfaltın altında gömülü" halde bulduklarını açıkladı.

Wade, "Olay yerindeki bazı kişiler ona yardım etmeye çalıştı" dedi ve ekledi: "Yaşam mücadelesi verdiğini söylediler, ancak yaraları hayatta kalmasına izin vermeyecek kadar ağırdı."

Polis şefi olayı "korkunç" ve "trajik" olarak nitelendirdi. "Kimsenin görmek istemeyeceği türden bir olay" ifadesini kullandı.

Polis Departmanı detaylı bir soruşturma yürüttüklerini, ancak Sheriff'in ölümünün kaza olarak değerlendirildiğini belirtti. Wade, "Damperli kamyonda bir tür arıza olduğu anlaşılıyor" açıklamasında bulundu.

Jackson Polis Şefi, olay sırasında mevcut olan ve sevdiklerini teşhis eden aile üyelerinin "travma" yaşadığını belirterek, Sheriff'i "iyi, çalışkan bir aile babası" olarak tanımladıklarını aktardı.

Wade sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatiller yaklaşırken, sadece geçimini sağlamaya çalışan bu beyefendiyi kaybetmek... Ailesi gerçekten çok üzgün, ancak onları desteklemeye ve dualarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz."

41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti
41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Mississippi, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Dünya, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 41 yaşındaki bir adam, kamyonunun arızalanması sonucu üzerine boşalan sıcak asfaltın altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Alpi:
    ALLAH Ölümün bile güzelini nasip eylesin ne diyelim feci bir ölüm şekli :( 20 2 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Bize ne ki haber diye yayınladınız 0 1 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    yalan haber 0 0 Yanıtla
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