41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay, Fatih Mahallesi Öngelen Sokak'taki 2 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Selda D. evinde hareketsiz şekilde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Selda D'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evde çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Selda D'nin cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Selda D'nin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.
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