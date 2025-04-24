450 Bin Hattın Dolandırıcılığı: 139 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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450 Bin Hattın Dolandırıcılığı: 139 Şüpheli Yakalandı

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Bakan Yerlikaya, 450 bin GSM hattı üzerinden 1.2 milyar lira dolandırıcılık yapan 139 kişiyi yakaladı.

24.04.2025 12:21
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 450 bin GSM hattı üzerinden 1.2 milyar liralık dolandırıcılık yapan 139 şüpheli yakalandı

ANTALYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonlarda 450 bin GSM hattı üzerinden 45 binden fazla dolandırıcılık yaparak 1.2 milyar Türk lirası haksız gelir elde eden 139 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 450 bin adet GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendi. 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik eş zamanlı olarak bu sabah düzenlediğimiz operasyonlarda; 139 şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu; ülke genelinde işlenmiş 45 bin 663 adet dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşlarımızın yaklaşık 1.2 milyar Türk lirası zarara uğratıldığı tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

"Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu"

Zanlıların tüm mal varlıklarına el konulduğunu belirten Yerlikaya, "Operasyonda yakalanan şüphelilerin; sahte E-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşlarımızı arayarak, kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri, 'Ceza soruşturmanızın son günüdür' şeklinde mesaj atıp, korku ve panik oluşturan vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve sosyal medyada 'sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi' bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi. Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu" açıklamalarında bulundu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 450 Bin Hattın Dolandırıcılığı: 139 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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