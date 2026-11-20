Nevşehir'de aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla 49 kişinin mağdur olduğu Gold Emlak davasında mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ahmet Kağan İçağası ve avukatına, "Biraz gerçekçi olun, mağdur ettiğiniz insanlara umut vererek tekrar mağduriyet yaşatmayın" dedi. İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada tutuklu sanıklar tekrar hakim karşısına çıktı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Kağan İçağası, Mehmet Fatih Y. ve Yasemin İ. ile müdafi avukatları katıldı. İstanbul'dan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan müşteki Mehtap M., sanık Ahmet Kağan İçağası'nın kendisine ait olmayan bir evi sattığını, tapusunu teslim edemeyince başka bir ev sattığını ancak bu evin de tapusunu veremediğini ileri sürdü.

Satış sözleşmesi yapılan dairelerin üzerinde icra borçları bulunduğunu da iddia eden Mehtap M., "Ahmet İ. önce kendisine ait olmayan evi sattı. Daha sonra evin tapusunu veremeyince başka evi sattı. Bu evin de tapusunu veremedi. Aynı daireyi birden fazla kişiye satmış ve satış için sözleşme yaptığı dairelerin üzerinde icra varmış. Kendisinden şikayetçiyim ve mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum" dedi.

"Mağduriyet yaşatmayın"

Tutuklu sanık Ahmet Kağan İçağası savunmasında, müştekilerin ödedikleri paraları güncel değer üzerinden talep ettiğini ve bu nedenle ödeme yapmakta zorlandığını belirterek, "Tüm mağdurların parasını tutuklandığım için ödeyemedim" dedi.

Sanığın savunması üzerine mahkeme başkanı, Ahmet Kağan İçağası ve avukatına, "Biraz gerçekçi olun, mağdur ettiğiniz insanlara umut vererek tekrar mağduriyet yaşatmayın" ifadelerini kullandı.

"Ben Ahmet'in ne ortağıyım ne de çalışanıyım"

Tutuklu sanık Mehmet Fatih Y. ise savunmasında Ahmet Kağan İçağası'nın kendisini ev sattığı kişilere farklı şekillerde tanıttığını ileri sürdü.

"Ahmet bana ne dediyse ben onu yaptım. Ben de mağdur ve masumum. Ahmet beni ev sattığı kişilerin bazılarına ortağı, bazılarına muhasebeci, bazılarına da elemanı olarak tanıtmış. Ben Ahmet'in ne ortağıyım ne de çalışanıyım" diyen sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Daha önce Ahmet Kağan İçağası ve Mehmet Fatih Y.'nin 49 müştekiye yönelik suçlardan 305 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldığı davada, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılama yapılıyor. Şirketin resmi sahibi olduğu belirtilen sanık Ahmet Kağan İçağası'nın annesi Yasemin İ. de tutuklu yargılanıyor.