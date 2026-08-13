49 Şüpheli Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltında - Son Dakika
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49 Şüpheli Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltında

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Ankara'da Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgilere göre, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonla sonucu 49 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının tespit edildiği bildirildi. Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermaye ile yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağı ile mal alış ve satış ve transfer kaydının bulunmadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transferler bulunduğu, yüksek nakit girişleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bu kapsamda 13 Ağustos tarihinde ekiplerce 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Operasyonda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, alihan kuriş, Operasyon, 3. Sayfa, Ankara, Alihan, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 49 Şüpheli Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltında - Son Dakika

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