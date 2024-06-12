5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yerle Bir Oldu

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5 katlı binanın yerle bir olma anı kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı binanın iş makinesiyle yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 5 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; binanın kontrollü şekilde yıkıldığı an kamera yansıdı. 5 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.