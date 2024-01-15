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5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Sivas'ta meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve kazada sürücülerin kontrolsüz bir şekilde sokak kesişimine girdiği görüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
15.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:08
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5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SİVAS - Sivas'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Dört Eylül Mahallesinde meydana geldi. H.Ö. idaresinde ki 58 AEC 703 plakalı Ford marka MNG kargo şirketine ait kargo minibüsü ile A.O.Ş. yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı Fiat marka otomobil sokak kesişimin de çarpıştı. Kazada sürücüler ile C.B.Ş. ve T.K.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı kazada iki araç sürücüsünün de sokak kesişimine kontrolsüz girdiği görüldü.

Kaynak: İHA
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