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5 saat rötar yapan Ajet uçağına yolculardan tepki

ANKARA - Ankara Esenboğa Havalimanında Bodrum ve Malatya'ya gidecek vatandaşlar, biletini aldığı Ajet'e ait yolcu uçağının 5 saatlik bir rötar sonrası kalkacağının öğrenmesinin ardından havayolu şirketine tepki gösterdi.

Esenboğa Havalimanında Bodrum ve Malatya'ya gidecek vatandaşlar, biletini aldığı Ajet'e ait yolcu uçağının 5 saatlik bir rötar sonrası kalkacağının öğrenmesinin ardından havayolu şirketine tepki gösterdi. Mağdur olan vatandaşlar, tepkilerini telefon kamerasına çekerek gösterdi.